Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim engeli

Sputnik'e göre, Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.

Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede ‘teyakkuz’ ilan etmişti.

Mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Darbeyle görevinden alınan 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi önceki gün, yargılandığı kamuoyunda ‘Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk’ olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde ‘teyakkuz’ durumu ilan etti. Gece saat 11'den sonra da Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi'nin naaşı dün sabah yerel saatle 05.00'de yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet'un Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta da toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybetmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.