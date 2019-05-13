Avrupa Birliği: Mevcut nükleer anlaşmayı destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de düzenlenen nükleer anlaşma konulu oturum öncesi basın mensuplarına konuştu.

BBC'nin haberine göre; Mogherini, AB’nin nükleer anlaşmayı desteklediğini belirterek, tüm taraflara daha fazla gerginlikten kaçınma çağırısı yaptı.

Mogherini ayrıca, “Tüm olanaklar ve siyasi irademizle devam edebileceğimiz bir noktaya kadar anlaşmayı destekleyeceğiz.” dedi.

E3 ülkeleri (İngiltere, Almanya ve Fransa ) dışişleri bakanlarının bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de nükleer anlaşma için acil toplanacağı belirtilmişti.

Federica Mogherini’nin de hazır bulunacağı bu acil oturumda İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili aldığı son kararın ele alınacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.