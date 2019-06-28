Avrupa’nın mali kanalı İran'ın ihtiyaçlarını karşılamalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün akşam yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasını değerlendirerek, “Önerilen bu mekanizmanın uygulanması bazı tarafların taahhütlerine bağlı kalmadığı için çok ertelenmiştir.” dedi.

Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Nükleer anlaşmayla ilgili İran İslam Cumhuriyeti tarafından Avrupa için belirlenen 60 günlük süre sonrası, Avrupalı taraflar mali mekanizmanın uygulanmasını hızlandırmak için adımlar attı; ancak bunlar bizim görüşümüze göre yeterli değil, çünkü zamanlaması ve uygulama şekli bizim için önemli.”

İran ile Avrupa arasındaki mali kanalın ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurgulayan Musevi, bu kanalın işlevsiz olduğu takdirde İran'ın atacak bir sonraki adımların ksesin ve belirleyici olacağını belirtti.

Musevi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek nükleer anlaşma ile ilgili kritik görüşmeye ilişkin, “Bizim için önemli olan, mevcut anlaşmayı korumak isteyen tarafların taahhütlerini yerine getirebilmek için atacakları pratik adımlardır.” açıklamasını yaptı.

Seyyid Abbas Musevi ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti'nin sonraki adımları, Avrupa’nın nükleer anlaşma hususundaki pratik eylemlerine tabi olacak.” diye konuştu.