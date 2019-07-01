İran'dan Avrupa'nın ödeme mekanizmasına eleştiri

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, CNN International kanalına verdiği röportajda gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek, “Diyalog ve tehdit birbirinden ayrı konulardır. Korkutarak yaptırım uygulayan hiç kimse ile müzakere başlatmayacağız. İran tehditler olduğu sürece hiçbir diyalog veya diyalog önerisini gerçekçi ve yapıcı bir teklif olarak kabul etmeyecektir.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gereken ilk işin müzakere masasına geri dönmek olduğunu söyleyen Taht Revançi, “Uluslararası toplumun diğer üyeleri nükleer meselesi hakkında İran'la görüşmelerde bulunurken Amerikalılar müzakere masasını terk ettler. ABD birdenbire nükleer anlaşmadan geri çekilmeye karar verdi. Etrafımızda gördüğümüz tüm sıkıntılar ve karmaşık durum, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Taht Revançi, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasının anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşmada İran'ın belirli yükümlülüklerini yerine getirmemesine izin veren bazı maddeler yer alıyor. Önümüzdeki on gün içinde, (İran'ın lehine) hiçbir şey olmazsa, ikinci aşamaya gireceğiz. Daha önce ikinci aşamanın detaylarını açıklamıştık."

Avrupa’nın İran ile ticaret yapmak için kurduğu ödeme mekanizmasını (INSTEX) eleştiren Taht Revançi, “Para transferi olmadan Avrupa’nın kurduğu ödeme mekanizması İran’a hiçbir yararı olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Umman Denizi'ndeki tanker saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD’nin iddialarını şiddetle reddederek, "Bu iddia, ABD’nin bölgedeki bazı müttefikleri tarafından bile desteklenmedi. Bu suçlamanın doğru olduğunu nasıl iddia edebilirler?” diye konuştu.