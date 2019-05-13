 İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları İran için acil toplanıyor

E3 ülkeleri (İngiltere, Almanya ve Fransa ) dışişleri bakanları bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma konusunda konuşmak üzere toplanacak.

National'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de katılacağı bu olağanüstü oturumda İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili aldığı son karar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.