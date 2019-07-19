İran'dan ABD'nin İHA iddiasına yalanlama

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, ABD'nin İran'a ait bir İHA’nın düşürdüğünü ileri süren Donald Trump'ın iddiasını yalanladı.

"Trump’ın iddia ettiği İHA dahil olmak üzere tüm İHA’larımız Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’ndeki görevlerini tamamladıktan sonra sapa sağlam üslerine geri döndü." diyen Tuğgeneral Şekarçi, bu tür mesnetsiz iddiaların Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi'nde güvensizlik yaratmak amacıyla ABD'liler tarafından öne sürüldüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etmişti.