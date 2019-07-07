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7 Temmuz 2019 - 16:18

İran yapımı "Sepehr-110" taktiksel iletişim sistemi tanıtıldı

İran yapımı "Sepehr-110" taktiksel iletişim sistemi tanıtıldı

İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği "Sepehr-110" taktiksel iletişim sistemi düzenlenen törenle tanıtıldı.

İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği "Sepehr-110" taktiksel iletişim sistemi düzenlenen törenle görücüye çıkarıldı.

Tahran'da düzenlenen törene İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin yanı sıra askeri komutanlar katıldı. Bu törende söz konusu sistem silahlı kuvvetlerin ilgili birliklerine teslim edildi.

"Sepehr-110" taktiksel iletişim sistemi, Devrim Muhafızları Ordusu iletişim ve bilgi teknolojilerinden sorumlu birliğinin genç mühendisleri tarafından tasarlanarak üretildi.

İran basınına göre, Mobil kabiliyeti olan bu sistemin tüm hava, deniz ve kara harekatlarında ve özellikle taarruz amaçlı operasyonlarda kullanılabileceği kaydedildi.

News Code 1879737
Muhammed BURHAN

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