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30 Temmuz 2019 - 10:53

Pompeo:

Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istiyor

Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Amerikalı diplomatlar aylardır Taleban’la, Afganistan’ın terör gruplarına güvenli bir sığınak haline gelmemesi gibi bir dizi güvenlik güvencesi verilmesi karşılığında yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi için bir takvim konusunda uzlaşı sağlamak amacıyla görüşme yürütüyor. Görüşmelerin önümüzdeki ay yeniden başlaması bekleniyor.

ABD ve Taleban’ın müzakerelerin yeniden başlamasına hazırlandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan açıklama geldi.

Pompeo, Başkan Trump’ın ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Kaynak: Finans Gündem

News Code 1880230
Azar MAHDAVAN

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