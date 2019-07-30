Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istiyor

Amerikalı diplomatlar aylardır Taleban’la, Afganistan’ın terör gruplarına güvenli bir sığınak haline gelmemesi gibi bir dizi güvenlik güvencesi verilmesi karşılığında yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi için bir takvim konusunda uzlaşı sağlamak amacıyla görüşme yürütüyor. Görüşmelerin önümüzdeki ay yeniden başlaması bekleniyor.

ABD ve Taleban’ın müzakerelerin yeniden başlamasına hazırlandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan açıklama geldi.

Pompeo, Başkan Trump’ın ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Kaynak: Finans Gündem