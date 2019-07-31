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31 Temmuz 2019 - 10:55

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 32 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 32 ölü

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. 

Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.

News Code 1880257
Azar MAHDAVAN

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