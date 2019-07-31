Afganistan'da bombalı saldırı: En az 32 ölü

Hürriyet'te yer alan habere göre, Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.



Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.