Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırı: 95 yaralı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kabil'in batısında bir polis karakolunun önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 95 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar, kurbanların büyük kısmının bayram öncesi alışveriş için pazara çıkan kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerle ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi.

Taliban Sözcüsü, polis alım merkezi olarak tanımladığı karakolun örgüte bağlı bir intihar eylemcisi tarafından hedef alındığını belirterek, "Saldırıda çok sayıda asker ve polis öldürüldü ve yaralandı" iddiasında bulundu.

Taliban, ekim ayında düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini boykot edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews