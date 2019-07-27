Trump, Prens Selman'a yaptırım uygulanmasının önüne geçiyor

2 Ekim'de 2018 girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve Riyad’ın haftalar sonra uluslararası baskılar sonucu öldürüldüğünü kabul ettiği Cemal Kaşıkçı'nın davası hala sürmektedir.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetinin bir devlet suçu olduğunu vurgu yaparak sorumlulara karşı yaptırım mekanizmasının uygulanması gerektiğini söylemişti.

Kaşıkçı davasının son durumyla ilgili araştırma yapan Mehr Haber Ajansı muhabiri konuyu Cemal Kaşıkçı'nın en yakın arkadaşı gazeteci-yazar aynı zamanda Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'ya sordu.

*Cemal kaşıkçı cineyeti davası şimdi ne durumda?

Bu davanın soruşturması sürüyor. Hatta geçen hafta BM bu konuya ilikşin bir rapor yayınladı. Rapor bence iyidir umarım raporda yer alan konular uygulanır. En büyük sıkıntı bu. Bugüne kadar BM’nin verdiği hatırlatmalar maalesef uygulamaya geçmemiş. Umarım dünya devletleri bu konyla ilgili bir adım atarlar. Yakın zamanda yani eylülden sonra Cemal Kaşıkçı’yla ilgili bir çok belgesel filmler yayınlanacak. Bu filmle Kaşıkçı meselesi yine gündeme gelecek diye düşünüyorum.

*Bu davayla ilgili Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye bilgi veriliyor mu?

Hayır bu konuya ilişkin ve orda tutuklularla ilgili Türkiye’ye bilgi verilmiyor. Hala BM’ye de davanın detaylarıyla ilgili bilgilendirilmiyor. Bildiğiniz gibi bu olay sadece Türkiye değil Amerika’yı ve tüm dünyayı ilgilendiren bir olay.

*Türk yetkililer bu davanın sonuçlanması için neler yapmış ve yapacaktır?

Türk yetkililer bu olayı ortaya çıkardılar ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmasıyla (olay) tüm dünyada bilindi. Bu olayın ortaya çıkmasında Türkiye’nin çok büyük bir rolü var çünkü başarılı bir durum ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk yetlililer bu olayın peşini bırakmıyacağını söylüyor.

*BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını ortaya koydu. El-Kahtani’ni yargılamamasının özel nedeni mi var?

Aslında baktığımızda bir çoğu yargılanmamış. Bunların Suudi Arabistan’la aile bağları olabilir. El-Kahtan’ni yargılamamasının sebebi ise Pren Selman’ın bundan haberdar olduğu ve Selman’ın emriyle böyle bir cinayetin işlediğini ve bundan dolayı yargılanmadığını söyleniyor.

*Birkaç gün önce Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nde konuşan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, "Suudi Veliaht Prensin cinayetle direkt ilişkisi var" demişti. Prens Selman ise sessizliğini koruyor ve hiç tepki göstermiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bütün devlet yetkilileri ve Sayın Cumhurbaşkanı da onun cinayetle direk ilişkisi olduğunu ifade ediyor. Muhammed Bin Selman’ın danışmanı, yardımcısı ondan habersiz bu işe girmeleri imkansız. Bundan dolayı onun bu olaydan haberdar olduğunu hatta (öldürme) emrini verdiği de söyleniyor. Hatta bazı telefon görüşmelerinde bu kişilerle konuştuğu iddia ediliyor.

*Londra'da düzenlenen "Cemal Kaşıkçı Suikasti: Aşikar Sır" konulu panelinde konuşan Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir devlet cinayeti ve cinayetin sorumlularına karşı yaptırım mekanizmasının da işletilmesi gerektiğini söyledi. Peki sizce Prens Selman'a yaptırım uyulanmasının ihtimali var mı?

BM görevini yerine getirirse bence Selman’a yaptırım uyğulaması lazım zira tüm deliller onu işaret ediyor zaten devlet cinayeti açıklaması dolayısıyla onun da parmağı olduğunu gösteriyor. Şimdi yaptırım uygulanacak mı, bu konuda diğer ülkeler harekete geçecek mi? Bence yaptırım uygulanabilir ama bunun önüne geçen Trump’ın bizzat kendisi çünkü ciddi manada Selman’dan hem kendisi için hem Amerika için maddi yardım alıyor.

*Arabi21haber sitesine konuşan bir Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kaşıkçı davasından vazgeçtirmek için Ankara ile ticari ve ekonomik ilişkilere kısıtlama getirmek istediklerini ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısını azatmayı planladıklarını söylemişti. Sizce böyle bir durum söz konusu olursa Türkiye Kaşıkçı davasından vazgeçer mi?

Bundan daha önce yüklü paralar teklif etmişti ama Türkiye vazgeçmedi. Artık bu konu hassas ve Türkiye’yi aşan bir konudur. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında olan bir konu değil onun için Türkiye’nin bu davadan vezgeçmesini sanmıyorum. Türkiye bu işin takipcisiydi ve hala takipçi olmaya devam ediyor.

*Çemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı olduğunuz için özellikle bu soruyu sormak isterim. Her ülkede o ülkenin hükümetini eleştiren gazeteciler var, ama hiçbirinin kaderi kaşıkçı gibi olmamış. Peki Suudi hükümeti neden Kaşıkçı'yı kendilerine tehdit olarak görüp ve bu şekilde öldürülmesine razı olmuşlar?

Cemal Kaşıkçı hakikaten çok naif biriydi herkesi iyi düşünürdü ve sorulacak her soruya bir cevabı vardı. Kendisine tam muhalif diyemeyiz, çünkü daha önce onların (Suudilerin) medya danışmanlığını da yapmıştı. Cemal sadece Prens Selman’ın bazı uygulamalarının bölgeye zarar vereceğini söylüyordu. Örneğin Yemen’deki uygulamalar ile birçok konuları da eleştiriyordu. Selman sadece Kaşıkçı’nın ölümü değil 30’a yakın kişinin ölüm emrini vermişti. Cemal’den önce de dört kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Cemal olayı olunca diğer 25 kişinin ölürülmesine yönelik operasyon durduruldu. Mesela bunların birisi de Omer Bin Abdülaziz’dir. Abdülaziz şimdi Kanada’da yaşıyor hatta kendisi Twitter hesabından kendisi hedefler arasında olduğunu söyledi. Cemal’den önce öldürülenlerin akıbeti bilinmiyor. Yani Suudi Arabistan maalesef ister muhalif bir vatandaş olsun ister muhalif olmasın hafif eleştirilerde bulunan birsi olsun herkesi böyle hedefine koyuyor. Bu hakikaten bir ülke için çok olumsuz bir şey. Umarım Cemal olayından sonra her şey aydınlanır ve bu tarz olaylar bir daha örtbas kalmaz.

Muhabir: Azar Mahdavan