Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü

Beyaz Saray'ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00'da başlayan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldı.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın çelişkili açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda yaptırımlar konusuna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA