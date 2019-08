İran ile Türkiye arasında sınır olayları görüşmesi

İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki sınır olayları görüşmeleri, Batı Azerbaycan eyaletindeki Makü kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsilen Makü'ye giden heyete Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran heyetine Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade başkanlık etti. Türkiye heyeti, sabah saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti. Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ve Türkiye heyetini Gürbulak Sınır Kapısı'nda karşıladı. Karşılamanın ardından Makü'ye geçen heyetler, burada sınır olayları görüşmelerini gerçekleştirdi.

Toplantı, heyetlerin karşılıklı tanışması ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sınır güvenliğinin her iki ülke açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Hacizade, bu konuda İran devletinin sınır olaylarını önlemek için her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Hacizade, her dönem olduğu gibi görüşmelerin dostane bir hava içerisinde geçtiğini ve hayırlı olmasını diledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise, Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade'ye ve İran heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Van ve Makü illeri ortak sınırında meydana gelen olayların azalmakta oluşunun memnuniyet verici olduğunu dile getiren Vali Bilmez, "Hudut hadiselerinin en asgari seviyelere çekilebilmesi, müşterek sınırda güvenliğin daha kalıcı hale getirilebilmesi için alınan tedbirlerin, mevcut işbirliğinin eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmesi her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük önem arz etmektedir. Önemli sorunlarımızın başında gelen illegal geçişler, kaçakçılık olayları ve bölücü örgüt mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla gösterilen çaba ve faaliyetlerin sonuçlarına bakıldığında, son yıllarda bu çabaların olumlu karşılıklarını almaktayız.

Tabi bu fayda ve istikrarının devamı için atılması veya gözden geçirilmesi gerekli hususların başında gelen karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı ve fiziki tedbirlerin denetimi, kontrolü, yeterli ve etkin kuvvet bulundurulması gibi hususlar hakkında gerekli çalışmaların devam ettirilmesi gelmektedir" dedi.

Toplantı, tutanakların imzalanması ve karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.



Toplantıya Türkiye'den Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış katıldı.

Kaynak: Timetürk