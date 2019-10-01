Füzeleri korumak için tünel kazma çalışmaları sürüyor

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, dün akşam katıldığı bir televizyon programında İran füze programı hakkında konuştu.

Tuğgeneral Hacizade, füze gücü konusunda İran’ın bölgede ilk sırada yer aldığını belirterek, füzerleri depolamak için 1983 yılından beri tünel kazma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, “Dağlık alanlarda mühimmat, füze ve askeri teçhizatları depolamak ve hatta personelleri korumak için çok karışık koridorlardan oluşan yer altı tünellere sahibiz.” dedi.

Tuğgeneral Hacizade sözlerine şöyle devam etti:

“Düşmanlar bu tünellere erişmin mümükün olmadığından dolayı rahatsızlık duyuyor. Örneğin onlar nükleer görüşmelerde Fordu nükleer tesisi hakkında olduğu gibi Natanz nükleer tesisi konusunda pek endişeli değildi, çünkü Fordu yer altındaydı.”

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı, sözlerinin bir kısmında da “ABD, Siyonist rejim ve dış düşmandan korkmuyoruz, fakat kendini dost gösterip bilerek veya bilmeden düşman için casusluk yapanlardan korkmalıyız.” diye konuştu.