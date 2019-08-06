İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

AA'nın haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, Beytüllahim'e bağlı Beyt Cala beldesindeki Bir Avne Mahallesi'ne buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait 4 konteyner ev ile inşaat halindeki bir evi yıktığını belirtti.

Bureyce, İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığını ve "ruhsatsız" olduğunu ileri sürdüğünü aktardı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.