İran: Süper tanker «Algaya» deniz mayınına çarparak patladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMO 9325336 numaralı «Algaya» adlı süper tankerin Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasak bölgeden geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığını duyurdu.

Açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı ve tankerin tamamının alevler içinde kaldığı belirtildi. Daha önce de söz konusu yasa dışı güzergâhın tehlikeli olduğu konusunda uyarı yapıldığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu ve bölgenin hâlen tamamen kontrol altında tutulduğunu vurguladı.