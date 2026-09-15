İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden müzakere hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı’nın verdiği mesajların çelişkili olduğuna dikkat çeken Rızai " ‘Müzakere etmiyoruz’ ifadesinden ‘Diyaloğa hazırız’ mesajına kadar uzanan çelişkili sinyallerle dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin" dedi.

Küresel dengelerdeki değişime de değinen Rızai, enerji ve stratejik geçiş noktalarına ilişkin yeni bir döneme girildiğini vurguladı. Rızai, “Petrol ve boğazlara ilişkin denklemler değişmiştir. Gelecek olan süreci kontrol etmek için çaba sarf etmek, yaklaşan gerçekleri durdurmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Müzakere konusundaki kararlılığını yineleyen Rızai, İran’ın kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koydu. Rızai, “İran'ın şartları yerine getirilmeden hiçbir müzakere olmayacak" şekli,nde konuştu.