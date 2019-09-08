Kene İran'da yine can aldı!

İran Veteriner Teşkilatı’ndan Kerim Emiri, ülke genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığına yakalanan 104 kişiden 10’unun hayatını kaybetiğini açıkladı.

KKKA hastalığının başlıca Sistan ve Belucistan eyaletinde görüldüğünü kaydeden Emiri, burada KKKA hastalığının 8 can aldığını duyurdu.

Emiri, “Sistan ve Belucistan'daki hastalığın sebebi, ülkenin doğu sınırlarından hayvan kaçakçılığı yapılmasıdır. Afganistan ve Pakistan’da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar daha ucuz olduğu için geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ülkeye hayvan kaçakçılığı artmıştı.” açıklamalarında bulundu.

KKK, keneler yoluyla insana bulaşarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile kendisini gösterebiliyor.