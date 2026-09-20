Katar: ABD İran'la anlaşma yapmak istiyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere dair değerlendirmede bulundu.

Ensari, Doha’nın müzakerelerin yeniden başlatılma olasılığını değerlendirmek amacıyla hem Tahran hem de Washington ile arabuluculuk ekibi aracılığıyla temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Arabuluculuk faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Ensari, “Arabulucularımız, bu süreçte ilerleme kaydedilmesi umuduyla şu anda farklı başkentler arasında mekik dokuyor” dedi.

ABD tarafının tutumuna da değinen Ensari, “ABD’li yetkililerden, Washington’un bir anlaşmaya varmaya istekli olduğuna dair teyitler aldık" ifadesini kullandı.

Katarlı yetkili, “Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının güvenliğini sağlamak adına bölgesel bir çözüm ve uluslararası bir mutabakatın gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.