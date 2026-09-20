Sisi'den ABD ve İran'a kapsamlı anlaşma çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'i kabul etti. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da hazır bulundu.

Taraflar, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik ve istihbarat alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri ele aldı.

Görüşmede Sisi, İran krizinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya varılması için yürütülen çabalara Mısır'ın tam destek verdiğini belirterek, bunun bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sisi, ABD ile İran arasındaki krizin sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

