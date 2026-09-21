Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere yarın New York’a gidecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere gerçekleştireceği New York ziyareti hakkında bilgi verdi.

Abbasi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yarın sabah, Salı günü Tahran’dan Birleşmiş Milletler’in merkezi olan New York’a hareket edeceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı çarşamba günü yerel saatle BM Genel Kurulu’nda, diğer ülkelerin yetkililerinin huzurunda konuşma yapacak” dedi.

Abbasi, Pezeşkiyan’ın salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerini bu ziyaret kapsamında geçireceğini belirterek, “İnşallah cumartesi gecesi Tahran’a dönecek. Böylece ziyaret toplam beş gün sürecek ve bunun iki günü gidiş-dönüş yolculuğunda geçecek” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’ın ziyaret programına ilişkin bilgi veren Abbasi, Cumhurbaşkanı’nın ziyaret sırasında bazı ülkelerin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Abbasi, bu görüşmelerin kesinleşmesi halinde kamuoyuna bilgi verileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü ayrıca, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a bu ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzaei ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi’nin eşlik edeceğini belirtti.