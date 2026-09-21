İran Dışişleri'nden İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir açıklamada, İsrail rejiminin Filistin halkına, özellikle Gazze ve Batı Şeria’da yönelik suçlarının devam etmesini kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik suçlarının devam etmesinden duyduğu derin endişe ve tiksintiyi ifade ederek, Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirilen soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları kınamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik son saldırısını ve bu kutsal mekâna yönelik saygısızlığı şiddetle kınamaktadır.

Açıklamada, bazı ülkelerin İsrail rejimine yönelik silah, mali ve siyasi desteklerinin devam ettiğine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu uygulamaların durdurulması ve Filistin halkının haklarının desteklenmesi için harekete geçme sorumluluğu bulunduğu vurgulanmıştır.”