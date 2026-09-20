ABD basını İran'ın savaşta en önemli kozunu açıkladı

Foreign Affairs, İran'a karşı yürütülen savaşın yalnızca askeri teknoloji ve silah üstünlüğüyle kazanılamayacağını belirterek, Tahran'ın rakiplerine yüksek maliyetler yükleyebilme kapasitesine dikkat çekti.

Dergiye göre İran; bölgesel müttefikleri, düşük maliyetli füze ve İHA'ları sayesinde ABD ve İsrail'i pahalı önleme füzeleri, gelişmiş savaş gemileri ve diğer yüksek maliyetli askeri sistemleri kullanmaya zorluyor.

Bu denklemde İran'ın teknolojik açıdan üstün olması gerekmiyor. Asıl önemli olan, karşı tarafın savaş maliyetini sürekli yükseltebilmek.

Raporda ayrıca, savaş sırasında kullanılan askeri teçhizatın hızlı şekilde yenilenebilmesinin de önemli bir güç göstergesi olduğu vurgulanıyor.

Pentagon'un Kongre'ye bildirdiği rakamlara göre, İran'a yönelik savaş kapsamında şimdiye kadar 43,6 milyar dolar harcandı. Bunun yaklaşık 28,1 milyar doları kullanılan mühimmatın yenilenmesine, 11,2 milyar doları ek savaş maliyetlerine, 4,3 milyar doları ise kaybedilen askeri ekipmanların yerine konulmasına ayrıldı.

Foreign Affairs'e göre en gerçekçi senaryo ise sonucu net olmayan, uzun süreli ve yüksek maliyetli bir çatışma.