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21 Eyl 2026 08:33

ABD’ye ait MQ-1 İHA’sı Hürmüz Boğazı’nda düşürüldü

ABD’ye ait MQ-1 İHA’sı Hürmüz Boğazı’nda düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ordusuna ait bir MQ-1 tipi insansız hava aracının Hürmüz Boğazı üzerinde gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Az önce ABD’nin terörist ordusuna ait bir MQ-1 tipi insansız hava aracı daha, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni nesil gelişmiş hava savunma sistemi tarafından ve ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolünde, Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilerek imha edildi.

Önemli nokta şu ki, 20 bin saat Afganistan üzerinde uçuş gerçekleştirdiği ve ‘Kandahar Kasabı’ olarak tanındığı belirtilen bu gelişmiş İHA, birkaç yıldır ABD Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin operasyonel envanterinden çıkarılmış ve yerini MQ-9 tipi İHA’lara bırakmıştı.

Açıklamada, ABD’ye ait MQ-9’ların büyük bölümünün imha edilmesinin ardından Washington’ın yeniden bu İHA’yı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

News ID 1938668

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