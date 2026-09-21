Galibaf: ABD İmparatorluğu Schrödinger’in kabini gibi, her an çökebilir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan’ın raporuna eklediği bir değerlendirmede şunları yazdı:

“Bu durum tam olarak Schrödinger’in paradoksuna benziyor: ABD İmparatorluğu, düşmek üzere olan tabakların bulunduğu Schrödinger’in kabini gibidir. Görünüşte hegemonyasını ve üstün gücünü sergiliyor ancak gerçekte son derece kırılgan ve tehlike altında. İran’ı herhangi bir sonuç ve bedel ödemeden boğmaya çalışıyor; ancak bu mümkün değil.”

Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu oyunun son aşaması hiçbir modelle öngörülemez ve simüle edilemez. Bu kabinin kapısı eninde sonunda açılacak. İran’ın eli ise şimdiden kapının kolunda ve koşulları kontrol ediyor.”

Öte yandan, son günlerde JPMorgan, haftalık petrol piyasası tahmin raporuna dikkat çekici bir ifadeyle başladı. Raporda, “İran’la çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez elimizde herhangi bir temel senaryo bulunmuyor. Bu durumun nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilmiyoruz; nasıl modelleyip öngöreceğimizi bilmiyoruz” ifadelerine yer verildi.