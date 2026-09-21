Mukteda Sadr: Yabancı güçlerin Irak’tan çekilmesini bekliyoruz

El Meyadin’in haberine göre, Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD tarafının Irak’ın ulusal talep ve iradesiyle uyumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti. Sadr, bunun Irak, ABD ve tüm dünyanın yararına olacağını ifade etti.

Sadr, 30 Eylül’de ABD askerleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesini beklediklerini belirterek, bu çekilmenin yabancı müdahalelerin Irak’ın iç işlerine karışmasının ve ülkenin egemenliği ile bağımsızlığının zedelenmesinin başlangıcı olmamasını umduklarını söyledi.

Sadr ayrıca, Iraklı siyasetçilerin ABD’nin müdahalesi yönündeki yanlış taleplerini artık tekrarlamaması gerektiğini vurguladı. Irak’ın, özellikle sınır muhafızları ve hava kuvvetleri olmak üzere kahraman güvenlik güçlerinden yararlanarak, iç çatışmalardan, etnik ve mezhepsel gerilimlerden uzak şekilde kendisini savunabileceğini ifade etti.

Sadr, Irak halkının bu konuda uyanık olduğunu ve her türlü dış müdahaleye karşı birlik içinde bulunduğunu belirterek, “Bu tarih, Irak’ın kalkınmasının ve tüm yolsuzluk, zulüm, diktatörlük, işgal ve terörün sona ermesinin başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.