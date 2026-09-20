Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurulu için New York'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere önümüzdeki günlerde New York’a gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı, Pezeşkiyan, New York’taki temasları kapsamında BM Genel Kurulu’nun yanı sıra, çeşitli ülkelerin liderleriyle üst düzey görüşmeler ve istişarelerde bulunacak. Pezeşkiyan’a ziyareti sırasında üst düzey bir heyet eşlik edecek.

BM Genel Kurulu’nun 81. oturumu, "Güveni Yeniden İnşa Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten Bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenleniyor.

Dünya liderlerini küresel sorunları ele almak üzere bir araya getirecek olan üst düzey genel görüşmelerin, 22-26 Eylül ve 28 Eylül tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Oturumun gündeminde ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele, kalkınma, deniz seviyesinin yükselmesi, pandemiye hazırlık ve diğer küresel meselelere ilişkin üst düzey toplantılar yer alıyor.