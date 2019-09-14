Cammu Keşmir'de kalp krizi vakaları arttı

Cammu Keşmir bölgesinin Srinagar kentinin en büyük hastanesinde görev yapan bir doktor, merkezi Yeni Delhi'de bulunan Outlook dergisine yaptığı açıklamada, özel statüsü kaldırıldıktan sonra güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir'de ağustos ve eylül aylarında kalp krizi vakalarında artış gözlemlediklerini söyledi.

Bu dönemde hastaneye kalp krizi teşhisiyle her gün 8 ila 10 hasta kabul ettiklerini ifade eden doktor, bunun eşine rastlanmamış bir durum olduğunu kaydetti.

Dergi bölgede görevli diğer doktorların görüşlerine de yer verirken, iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle acil tıbbi yardım alamayarak evlerinde hayatını kaybeden kaç kişi olduğunun bilinmediği belirtildi.

Kaynak: AA