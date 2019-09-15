Pakistan, Afgan ve Hint diplomatlarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Pakistan iki sınırında da, sınır ihlalinde bulunulduğu ve güvenlik güçlerine ateş açıldığı şikayetiyle Afganistan ve Hindistan’ı uyardı.

Afganistan sınırından açılan ateş sonucu bir asker, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan sınırından açılan ateş sonucu ise üç asker ve 40 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan ve Hindistan’da bu suçlamalara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Pakistan, dana önce de sınırının karşı tarafından ateş açılması yüzünden iki ülkeyi protesto etmişti.

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir kontrolünde tuttuğu Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Kaynak: Euronews