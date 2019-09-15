Kanada'da silahlı saldırı: En az 1 ölü, 5 ağır yaralı

Toronto yakınlarındaki Mississauga'da bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan yerel polis, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırgana ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, görgü tanıklarının ifadelerinde saldırganın olayda en az 20 el ateş ettiği kaydedildi.

Emniyet yetkilileri saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini ifade ederek, olayda yaralananların sayısının henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti.

Konuya ilişkin Emniyet'ten yapılan son açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Sputnik