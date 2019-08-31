Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı sığınağı inşa edecek

Pakistan ordusundan bir komutan, Azad Cammu Keşmir'de yabancı medya gazetecilerine verdiği demeçte, kontrol hattının yakınındaki tüm okullarda sığınak inşa edileceğini belirtti.

Hindistan kuvvetlerinin muhtemel ateşkes ihlaline karşı böyle bir önlem alınacağını ifade eden ordu komutanı, "Şimdiye dek sivillerin korunması için kontrol hattında 70 halk sığınağı inşa ettik. Hindistan ateşkes ihlallerini artırdı ve bölgedeki sivilleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Komutan, bölgedeki halkı koruyan askerler için de güvenlik sığınakları inşa ettiklerini aktararak, Pakistan ordusunun Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için yer altı sığınakları inşa edeceğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber