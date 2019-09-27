Hindistan'dan İran'ın barışçıl nükleer programına destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Ruhani, İran-Hindistan ilişkilerini değerlendirerek, “Önemli bir Asya ülkesi olan Hindistan, karşılıklı münasebetler konusunda İran ile uzun bir geçmişine sahip. Dolayısıyla iki ülke karşılıklı ilişkilerini daha da geliştirme potansiyeline sahiptir.” dedi.

İki ülkenin bankacılık ve enerji işbirliğindeki son sorunların üstesinden gelme çabalarına değinen Ruhani, İran’daki Çabahar Limanı Projesi’nde doğrudan yaptığı yatırımlardan dolayı Hindistan'ı takdir ederek, “Bugün İran, Hindistan ve Afganistan'ın bu önemli projeden yararlanıyor. Bölgenin gelecek nesilleri de bu işbirliğinin sonucunu görecek.” ifadesini kullandı.

Ruhani Keşmir meselesi konusunda Modi’den Keşmir halkının sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar sergilemesini istedi.

Modi de bu görüşmede, ülkesinin her zaman İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkına sahip olduğuna destek verdiğini belirterek, “Hindistan, sadece BM yaptırımlarını kabul ediyor ve dost bir ülke olan İran için elinden geleni yapmakta tereddüt etmeyecektir.” açıklamasını yaptı.

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi’yi İran’ı yeniden ziyaret için Tahran’a davet etti.