Almanya ve Hindistan'dan İran nükleer anlaşmasına destek

"Ordu Point" sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya ve Hindistan 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili ortak bir bildiri yayınlayarak, sorunların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Perşembe günü başladığı 3 günlük ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, stratejik işbirliğini derinleştirmek ve ikili ticareti arttırmak amacıyla anlaşma imzalanmıştı.