Lübnan'da WhatsApp vergisi ülkeyi karıştırdı!

Lübnan'da hükümetin 2020'den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına koyacağı vergiye karşı protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi başta başkent Beyrut'ta olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto etti. Hükümet aleyhine sloganları atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tuttu. Protestocular birçok kentte lastikleri yakarak ana yolları kapattı.

Lübnan'da hükümet, ülkede WhatsApp, Viber ve Messenger gibi arama uygulamalarına 2020'den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu.

Öte yandan Başbakan Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulunun, bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacağı belirtildi.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Global