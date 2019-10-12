Tunus'tan Türkiye'ye harekata son verme çağrısı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Tunus Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonunu durdurmasını istedi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Tunus Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonunu endişeyle takip ediyor. Bu operasyon durumu daha da kötüleştirerek bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edip Suriye ulusunun çektiği acıların artmasına yol açar. Tunus, Suriye halkı ve bu ülkenin egemenliğini korumak için Türkiye’nin başlattığı askeri operasyonların derhal durdurulmasını istiyor”