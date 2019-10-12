TSK: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dördüncü gününe girdi.

Anadolu Ajansı (AA) bu sabah saatlerinde abonelerine servis ettiği haberde dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoyun, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptığını bildirdi. Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir YPG ile ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.

Milli Suriye Ordusu M4 karayoluna ulaştı

Milli Suriye Ordusu (MSO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.

MSO Sözcüsü Yusuf Hammoud da, 18 köyün de ele geçirildiğini aktardı.

M4 karayolu, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

YPG, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Suriye Milli Ordusu Rasulayn merkezini ele geçirdi

Bu sabah saatlerinden itibaren de YPG hedefleri Türk obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre bombalanma sonucu Rasulayn ve Tel Abyad kent merkezinden siyah dumanlar yükseldi. YPG militanları, bunun üzerine İHA'ların keşif yapmaması ve savaş uçaklarının kendilerini görmemesi için lastik yaktı. Militanlar Akçakale kent merkezine bugün 4 havan topu mermisi atarken, şans eseri atılan toplar boş araziye düştü.

Saat 12:22 sularında ise Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabında Rasulayn kent merkezinin ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: Sputnik