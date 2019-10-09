Türkiye’nin askeri operasyonu bölgenin güvenliğine aykırı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin Suriye topraklarında düzenlediği askeri operasyon bölgeyi daha karmaşık bir hale getirmektedir. Ayrıca bölgenin güvenliğine de aykırıdır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, tweetinin devamında “Sınır güvenliğinin sağlanması yolu, tarafların toprak bütünlüğüne saygı duyması, müzakere ve anlaşmadır. Bölgede askeri operasyonlar düzenlemenin en bariz sonucu krizin artması, yeni mülteci dalgası ve terörün güçlenmesidir” değerlendirmesinde bulundu.