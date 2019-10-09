  1. Siyaset
9 Ekim 2019 - 21:21

Türkiye’nin askeri operasyonu bölgenin güvenliğine aykırı

Türkiye’nin askeri operasyonu bölgenin güvenliğine aykırı

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri operasyonun bölgenin güvenliğine aykırı olduğunu söyledi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin Suriye topraklarında düzenlediği askeri operasyon bölgeyi daha karmaşık bir hale getirmektedir. Ayrıca bölgenin güvenliğine de aykırıdır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, tweetinin devamında “Sınır güvenliğinin sağlanması yolu, tarafların toprak bütünlüğüne saygı duyması, müzakere ve anlaşmadır. Bölgede askeri operasyonlar düzenlemenin en bariz sonucu krizin artması, yeni mülteci dalgası ve terörün güçlenmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1881719

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler