Türkiye harekatı durdurup Suriye'den geri çekilmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi’nin imamlığında eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde yakında Irak’ta yapılması beklenen Erbain merasimine işaret eden Ayetullah Hatemi, “Erbain Yürüyüşü merasimi ile düşmanları kızdırmak için adımlar atılıyor. Onlar Irak'ta düzenlenecek geniş kapsamlı yürüyüşü engellemek için her türlü kötülüğe başvurdular. Ancak gökten taş ve kurşun yağsa bile Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) aşıkları bu törene katılacaktır.” dedi.

Erbain Yürüyüşü etkinliği hakkında Ayetullah Hatemi, "Bu merasim yalnızca Şiiler için değil, İslam dünyasının uluslararası düzeydeki yürüyüşüdür, İmam Hüseyin aşkı Şiiler'le sınırlı değildir." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Irak'taki son olaylara ilişkin, “Irak Başbakanı’nın söylediği gibi protestocular haklı. Fakat Irak düşmanları yapılan gösterilerden çıkarları için yararlanmak istediler ve halkı Erbain merasimine katılmaması için korkutmaya çalıştılar ama baaşrısız kaldılar." açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri operasyona dair Ayetullah Hatemi, “Türkiye'nin hareketi bağımsız bir devlete saldırı yapmak anlamına geliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu tavsiye etmektir. İran bu operasyonların durdurulması ve Türk güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hatemi, Ankara yönetimine hitap ederek “Amerika’nın uşağı olan Suudi Arabistan onu dinleyerek Yemen'de bataklığa saplandı. Türkiye, Amerikan tuzağına düşmemek için dikkatli olmalı. ABD güçlerini kuzey Suriye'den çektikten hemen sonra, Türkiye güçlerini yerleştiriyor. Türkiye yeni bir batklık oluşturmamak için duyarlı bir şekilde davranmalı.” diye konuştu.