Zarif: Nükleer silha kesinlikle karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel twitter hesabı üzerinden İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin nükleer silahı yasaklayan fetvasına atıfta bulunarak, şöyle bir yazı paylaştı:

“İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei uzun zaman önce nükleer silahların ahlak dışı ve dine aykırı olduğunu açıklamıştır. Bu nedenle nükleer silahların geliştirilmesi, mülkiyeti ve kullanımı yasaktır. İran olarak biz de kararlı bir şekilde dini, ahlaki ve stratejik sorumluluğumuza dayanarak, nükleer silaha karşıyız.”

Ayetullah Hamanei, son günlerde yaptığı konuşmasında da "Aziz İslam dinine dayanarak bu silahın kullanımını haram olarak ilan ettik. Bu nedenle kullanımı kesinlikle haram olan bir silahın üretilmesi ve korunması için para harcamaya gerek yok." demişti.