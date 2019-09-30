Zarif: Savaşçı zihniyet bölgeye güvenlik getiremez

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Al Mayadeen kanalına verdiği özel röportajda gündemi değerlendirdi.

New York ziyaretine ilişkin Zarif, “İran’ın yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birçok konuyu dünyaya açık bir şekilde izah etmiştir. ABD’liler bölge olayları konusunda gerçekleri saptırmaya çalışmıştı. Onlar Suudi Arabistan'ın Yemen halkına yönelik saldırı konusundaki ısrarlarını görmezden gelerek İran'ı suçlamak istediler. Bu konuyu BM Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yapılan bir konuşmada ve medya röportajlarımızda açıkladık.” dedi.

Zarif, Aramco saldırısıyla ilgili olarak, “Avrupalılar, İran yaptırımlarını kaldırma konusunda henüz ciddiyet göstermezken, Aramco saldırısını hemen kınadılar.Bizim sorunumuz, onların en güçlü silahlara sahip olan bir koalisyonun hiçbir uluslararası desteği olmayan bir grubun direnişiyle ilgili yorum yapamamaları. Saldırıyı Yemenlilere atfetmekte zorlanıyorlar, ancak İran'ın rolü olduğuna dair kanıtları bile yok. Bir yandan suçlamak istiyorlar bir yandan da yenilgilerini örtbas etmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Zarif, Suudi Arabistan ile BAE’nin ABD'nin önerdiği deniz koalisyonuna katıldığından sonra bölgedeki durumun kötüleştiğini belirterek, “Savaşçı zihniyetin Fars Körfezi bölgesine güvenlik getirebileceğini düşünmüyorum, ancak bölgedeki gerginliği artıracaktır. Suudi Arabistan, güvenliğinin ABD'den silah almakla sağlanmayacağını anlamalıdır. Suudiler Saddam, Taliban ve DEAŞ ile 40 yıllık deneyimlerinin hiçbir fayda sağlamadığını öğrenmiş olmalılar.” açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın dramatik bir görüşme talebini reddettiğini aktararak, “Herhangi bir müzakerenin yapılması İran'la ilgli tüm yaptırımların kaldırılmasına bağlı.” diye konuştu.