Zarif: ABD ile görüşme şarıtımız yaptırımların kaldırılmasıydı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'tan ayrılmadan önce beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Pakistan Başbakanı İmran Han, Bin Selman'dan İran tarafına bir mesaj getirdiğini söylemişti. İran da Suudilere arabulucular aracılığıyla bir mesaj gönderdi mi?” şeklinde yöneltilen soruya Zarif, “Bizim tüm mesajlarımız net ve açık. Amerikalılardan silah alarak güvenlik sağlamanın mümkün olmayacağını tekrarlıyorum. Güvenlik, Amerikalıların bölgeye gelmesi ve çatışma ile değil, kendi milletine güvenme ve komşularla diyalog ve işbirliği kurmakla sağlanır. Bunun için BM Genel Kurul oturumunda barış için bölgesel bir diyalog başlatılmasını önerdik. Bize mesaj getirenlerin hepsi gerginliğin yayılmasını önlemeye çalışıyordu, ancak mevcut durumda krizin artmasını engellemenin yolu açık. Yemen savaşını sonlandırmaktır.” yanıtını verdi.

Zarif, İran’la yapılan nükleer anlaşma konusunda, “Birçok Avrupalı, taahhütlerini yerine getirememe problemin tek çözümün İran’ın Trump ile müzakere yapması gerektiğini düşünüyor.” Dedi.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

“Onların taahhütlerini yerine getirme konusunda yeterli irade veya kapasiteye sahip olmamaları bizim sorunumuz değil. Sorunlarından kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundalar. İran halkının geleceği ile ülke ekonomisini şimdiye kadar sözlerini tutmayan ve anlaşmadan geri çekilen bir kişi ile dramatik bir görüşme yapmaya bağlayamayız.”

New York’tan son mesajını aktarmak istediğini söyleyen Zarif, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin de belirttiği gibi eğer Amerikalılar İran’la görüşmek istiyorsa nükleer anlaşmaya geri dönmeli ve yaptırımları kaldırmalı. Bunu her zaman ifade ettik.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani ve P5 + 1 arasında bir görüşme yapılması için şartımız yaptırımların kaldırılmasıydı. Bu şart Ruhani-Trump görüşmesi için değildi. Sayın Trump daha fazla görüşmeye istekliydi ve toplantıdan sonra yaptırımların kaldırılabileceğini söylüyordu.” diye konuştu.