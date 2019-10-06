Zarif: ABD Suriye'de Kürtleri kullanmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün mecliste yapılan özel oturumuda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Haş milletvekili Ali Kürd'ün "Niçin İran doğu ve güneydoğu komşularıyla sürdürülebilir bir diplomasi yürütmiyor?" sorusuna Zarif, "Pakistan ile ilişkilerimiz stratejik. Şu anda İran'ın Pakistan ile olan sınırı ülke için en güvenli sınır. Bu sınırın her zaman bizim için güvenli olmasını istiyoruz.” yanıtını verdi.

Komşu ülkelerle iyi ilişkilerin İran’ın önceliği olduğuna dikkati çeken Bakan Zarif, “İran İslam Cumhuriyeti’nin tahirinde Pakistan, Afganistan, Rusya, Türkiye, Irak ve hatta Katar ile mevcut ilişkilerimiz şayet bu denli iyi olmamıştır. Ticari ilişkileri kolaylaştırmanın yanı sıra komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak 12. hükümetin gündeminde olduğunu ilk başta ilan ettik.” ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'de Kürtleri kullanmak istiyor

Suriye'deki gelişmelere ilişkin Mahabad milletvekili Celal Mahmudzade'nin sorusuna Bakan Zarif, "Amerika, Suriye'de Kürtleri askeri amaçlı kullanmaya çalışıyor. Suriye ve Irak'taki Kürt halkı resmen bu politikaya karşı." cevabını verdi.