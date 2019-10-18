Resulayn kentinden bombardıman ve silah sesleri geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na beş gün ara verilmesine ilişkin dün akşam vardıkları anlaşmanın ardından sınırdaki Resulayn kentinden bombardıman ve silah sesleri geldiği bildirildi.

Reuters’in Ceylanpınar’daki muhabirinin aktardığına göre, sınırın öteki yakasındaki Resulayn kentinden cuma günü bombardıman ve silah sesleri işitildi. Reuters, kentin bir bölümünden havaya dumanların yükseldiğini duyurdu.

AFP de, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Resulayn kentinden cuma günü tek tük bombardıman ve silah sesleri geldiği haberini abonelerine aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren toplantının ardından, "Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara vereceğini ve bu sürede ABD’nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını" söylemişti.

Kaynak: Euronews