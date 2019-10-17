İran-Rusya üst düzey yetkilileri Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Tahran’da temaslarda bulunan Rusya Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşenin, İran Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Ali Asgar Haci ile görüştü.

Görüşmede taraflar Suriye’nin kuzeydoğusu ve Türkiye’nin bu bölgede yürüttüğü askeri operasyon hakkında görüş teatisinde bulundu.

Bunlara ilave olarak taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine vurgu yaparak askeri operasyonların derhal durdurulması ve ihtilafların siyasi ve diplomatik yolla çözülmesini istedi.

Görüşmede ayrıca Astana süreci ile ilgili gelişmeler ve Anayasa Komitesinin yakın zamanda faaliyete başlaması gözden geçirilerek, Suriye geleceğinin herhangi bir dış müdahale olmaksızın bu ülke halkı tarafından çizilmesine vurgu yapıldı.

Yemen’deki son gelişmeler de tarafların ele aldığı diğer konulardan biriydi.