Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yapılan anlaşmanın ardından ilk kez konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Belirlediğimiz bu 13 maddelik bildiriyi dünya kamuoyuna duyurduk. 120 saatlik bir süreç işliyor. Malum terör örgütünün güvenli bölge dediğimiz alanı terketmesi söz konusu. En batıdan en doğuya 444 kilometrelik bir alan. Güvenilk güçlerimiz bölgeyi terk etmeyecek. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerin görüşmeleri sürecek. Salı günü de Putin'le de görüşmem olacak. Ben Putin'le yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı bir unsuru olarak kabul ediyorum. Milli Savunma Bakanı Akar'la görüştüm, terör örgütü ile çatışma söz konusu değil."

Kaynak: Karar