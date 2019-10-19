Erbain merasimi İslam dünyasındaki birliği gösteriyor

Erbain merasimine katılmak üzere Irak’a giden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Necef Valisi Luay el-Yasir ile bir araya geldi.

Cihangiri bu görüşmede 3 milyon İranlı zaire yapılan misafirperverlikten dolayı Irak’taki Şiilerin en büyük dini mercileri, Irak halkı ile hükümet yetkililerine teşekkür etti.

İran-Irak arasındaki ilişkilerin gayet iyi seviyede olduğuna dikkati çeken Cihangiri, manevi bir merasim olan Erbain töreninin iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasında büyük rolü olduğunu belirtti.

İshak Cihangiri, “Kısa bir süre zarfında farklı dinler, mezhepler ve ülkelerden milyonlarca Hz. İmam Hüseyin (a.s) aşıkının Irak’ta toplanması İslam dünyasındaki dostluk, dayanışma ve birliğe işaret ediyor.” ifadesini kullandı.

Iraklı yetkili de bu görüşmede, “Erbain iki ülke ile halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla karşılıklı ilişkileri geliştirmek için tüm kapasiteleri değerlendirmeliyiz.” diye konuştu.