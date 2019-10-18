Erbain merasimi düşmanlara kabus oldu

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Irak’ta milonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen Erbain Yürüyüşü mesasimine değinen Hüccet-ül İslam Hac Aliekberi, Hz. İmam Hüseyin (a.s) için yapılan töreni "muhteşem, şaşırtıcı ve ilham verici" bir merasim olarak nitelendirdi.

Hüccet-ül İslam Hac Aliekberi, Erbain merasiminin küresel istikbarın kabusu haline geldiğini belirterek, "Onlar Erbain merasimiyle ilgili haberleri boykot ediyorlar, çünkü Hz. İmam Mehdi (a.s) ordusunun geldiğini görüyorlar." dedi.

Sanatçılara hitap eden Hüccet-ül İslam Hac Aliekberi, sanatçıların bu büyük olaydaki anları ölümsüzleştirmesi gerektiğini belirtti.

Hüccet-ül İslam Hac Aliekberi sözlerinin bir bölümünde de yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapan Ruhullah Zam'ı istihbari çalışmaları sonucu yakalayan Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'na teşekkür etti.