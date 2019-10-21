Haşdi Şabi barışçıl gösterilere karşı değil

Irak medyasına göre, Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, dün akşam düzenlediği basın toplasında ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile İsrail’in ülkesinde istikrarsızlık yaratma peşinde olduğunu belirten Amiri, Irak’ı “hiçbir tarafa bağlı olmayan bağımsız bir ülke” olarak nitelendirdi.

Amiri, Irak’taki son gösterilere işaret ederek, “Haşdi Şabi hiçbir zaman gösteriye karşı gelmez, çünkü göstericiler Haşdi Şabi’nin evlatlarıdır.” ifadesini kullandı.

Amiri sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşların barışçıl gösterilerini ve meşru taleplerini destekliyoruz. Irak hükümeti gerçekleri ortaya çıkarmalı ve göstericilerle güvenlik güçlerine yapılan saldırının arkasında hangi tarafların olduğunu açıklamalı.”

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, ülkede yapılan hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 6 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.