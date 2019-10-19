Devrim Lideri'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenen "Erbain Matemi Töreni"ne katıldı.

Erbain Matem Günü, Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40'ıncı günüdür.

Ehlibeyt (as) İmamet semasının 3. yıldızı Hazret-i İmam Hüseyin (as) şehit edilişinin 40. Günü Erbain gününde, İran İslam Cumhuriyeti yasa büründü.

Bugün dünyanın dört bir köşesinden Kerbela'ya akın eden Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'nde düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.