İran Hz. İmam Hüseyin (a.s) için yasa büründü

Ehlibeyt (as) İmamet semasının 3. yıldızı Hazret-i İmam Hüseyin (as) şehit edilişinin 40. Günü Erbain gününde, İran İslam Cumhuriyeti yasa büründü.

İran halkı bugün ülkenin dört noktasında geniş çaplı “Erbain Yürüyüşü” düzenleyerek Hz. İmam Hüseyin (a.s.) için matem merasimi yapıyor. Ülkede yediden yetmişe, çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek dahil herkes Erbain merasimine katılıyor.

Tahran’ın güneyinde Rey kentinde Abd al-Aziz al-Hasani Haremi’nde gerçekleştirilecek olan törenler için halk bu kente doğru yürüyüşe başladı.

Bugün dünyanın dört bir köşesinden Kerbela'ya akın eden Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'nde düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.